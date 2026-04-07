Mädchen (13) aus Chemnitz wieder zurückgekehrt

Chemnitz - Nach der Schule verschwunden! Die Polizei sucht aktuell nach einer 13-Jährigen aus Chemnitz . Das Mädchen wird seit mehreren Tagen vermisst .

Wer hat dieses Mädchen (13) gesehen aus Chemnitz gesehen? © Bildmontage: 123rf/fotohenk, Polizei

"Das Mädchen verließ am 1. April 2026 (Mittwoch) gegen 8.25 Uhr ihre Schule und kehrte seitdem nicht nach Hause zurück", teilt ein Sprecher der Polizei mit.

Seitdem wird die Jugendliche vermisst. "Bislang haben sich keine Hinweise dafür ergeben, dass der 13-Jährigen etwas zugestoßen sein könnte", heißt es von der Polizei.



Die Beamten haben bereits mehrere bekannte Anlaufstellen in der Chemnitzer Innenstadt überprüft. Zuletzt soll die Vermisste zudem am Ostersonntag an der Sachsen-Allee gesehen worden sein.