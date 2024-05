Mädchen (6) geht im Hauptbahnhof verloren, ein Mann wird zum Helden

Im Gedränge des Hauptbahnhofs verloren sich Oma (67) und Enkelin (6) aus den Augen. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Das Kind war am Freitagabend mit seiner 67 Jahre alten Oma mit dem hvv in der Stadt unterwegs. Als beide im Hauptbahnhof in eine andere S-Bahn umsteigen wollten, verlor die Seniorin im Gedränge ihre Enkelin aus den Augen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die 67-Jährige konnte nur noch beobachten, wie das Mädchen gegen 18.30 Uhr in einen Zug der Linie S3 in Richtung Harburg einstieg. "In diesem Moment schlossen sich aber auch schon die S-Bahntüren und der Zug fuhr ab", sagte Bundespolizeisprecher Rüdiger Carstens.

Die Großmutter schaltete die Polizei ein. Im Bahnhof Harburg stoppten Bundespolizisten den Zug und durchsuchten ihn. Doch das Mädchen war nicht mehr da. Daraufhin suchten Polizisten auch an den S-Bahnstationen Veddel und Wilhelmsburg nach dem Kind. Erfolglos.

Die Beamten befragten zahlreiche Passanten und sichteten Aufnahmen der Überwachungskameras, die Sechsjährige blieb verschwunden.