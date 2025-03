Mädchen aus Berlin vermisst: Wo steckt diese 13-Jährige?

Mit diesem Foto erhofft sich die Berliner Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. © Carsten Rehder/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Sie habe sich zuletzt am gestrigen Montag gegen 17.15 Uhr vom Bahnsteig der S-Bahnlinie 7 am Bahnhof Lichtenberg bei ihrer Mutter gemeldet, teilte die Behörde am heutigen Dienstag mit.

Seitdem fehlt von dem Mädchen jede Spur.

Die Polizei beschreibt Arleen wie folgt:

wirkt wie 13 bis 14 Jahre alt



ist 1,74 Meter groß



hat lange blonde Haare



Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug die 13-Jährige eine schwarze Jogging- bzw. Stoffhose, die mit einem weißen "Hello Kitty"-Emblem bedruckt ist. Sie hatte weiße Turnschuhe der Marke "Nike" an. Zudem hatte sie einen blauen Ruck in DIN-A4-Größe dabei.

Die Ermittler fragen: