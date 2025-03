Er ist dement und orientierungslos: Wo ist Klaus-Dieter F.?

Der 71-jährige Klaus-Dieter F. aus Hamburg wird seit dem gestrigen Mittwoch vermisst. © Polizei Hamburg

Wie die Beamten mitteilten, wurde der Rentner zuletzt am Abend gegen 20.50 Uhr im Bereich des Rehazentrums in der Straße "Am Frankenberg" im Stadtteil Wilstorf gesehen.

Besonders brisant an dem Fall ist, dass der Vermisste dement und orientierungslos ist.

Da die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei nicht zum Auffinden des Hamburgers führten, hoffen die Ermittler nun auf Hinweise aus der Öffentlichkeit.

Klaus-Dieter F. wird wie folgt beschrieben: