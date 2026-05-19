Große Suchaktion in der Ortenau: 15-Jähriger seit Tagen verschwunden

Kehl - Die Polizei sucht nach dem 15-jährigen Simon R. aus Kehl: Der Teenager wurde am Samstagabend als vermisst gemeldet, nachdem er am Morgen das elterliche Wohnhaus verlassen hatte und nicht mehr zurückgekehrt war.

Zur Suche des vermissten Jungen werden neben zahlreichen Einsatzkräften auch Suchhunde eingesetzt. © Esther Busch / EinsatzReport24

Gegen 8 Uhr verließ der 15-Jährige demnach die elterliche Wohnung in Kehl. Laut aktuellem Stand der Polizei fehlt von ihm seitdem jede Spur.

Weil sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen bislang ohne Erfolg blieben und die Ermittler nicht ausschließen können, dass sich der Jugendliche in einer hilflosen Lage befindet, wird nun die Öffentlichkeit um Unterstützung gebeten.

Konkrete Hinwendungsorte oder Anlaufstellen sind derzeit nicht bekannt.

So wird der vermisste Simon R. beschrieben:

15 Jahre alt

circa 1,77 Meter groß

schlanke Figur

braune, kurze Haare

schwarze Hose, hellgraues Oberteil aus Vlies, braune Softshelljacke

schwarzer Rucksack

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Jugendliche mit einem Fahrrad unterwegs ist. Es handelt sich um ein dunkelgraues Herrenrad mit einem weiß umrandeten Sattelbezug.