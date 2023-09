Während Fahrradtour mit Ehemann spurlos verschwunden: Wo ist Helga J.?

Helga J. (70) verschwand während einer Fahrradtour mit ihrem Mann spurlos. © Polizei Sachsen

Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag mitteilte, war Helga J. am Sonntag an der Kreuzung Kirschallee/Equipagenweg unterwegs, als ihr Ehemann sie gegen 17.30 Uhr aus den Augen verlor. Zuvor war sie ihm auf dem Fahrrad gefolgt.

"Eigentlich wollten Helga J. und ihr Mann an einem ausgemachten Punkt anhalten, an diesem kam sie jedoch nicht an", so die Sprecherin. Die Seniorin leidet unter Demenz - ein Grund für mögliche Orientierungslosigkeit.

Womöglich könnte sie sich entlang der ihr bekannten Fahrradroute am Cospudener See zum Lauerschen Weg über die Kirschallee und den Keesschen Park zur Seenallee/Koburger Straße befinden.

Bisher blieben die Fahndungsmaßnahmen der Polizei jedoch erfolglos, weshalb nun Zeugen bei der Suche helfen sollen.