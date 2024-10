Toter Student im Fluss: Deswegen starb Aurel S. (†19)

Der 19-Jährige wurde zuletzt stark betrunken am Freitagabend auf einer Erstsemester-Party auf einem Campingplatz in Melbeck im Landkreis Lüneburg gesehen.

Die Leiche des jungen Studenten der Technischen Universität Hamburg aus dem Raum Oldenburg war am Mittwoch im Fluss Ilmenau gefunden worden.

Es wurden keine Hinweise auf ein Verbrechen gefunden, so die Staatsanwaltschaft.

Zahlreiche Helfer suchten tagelang die Ilmenau und Umgebung nach dem vermissten jungen Mann ab. © DLRG Landkreis Lüneburg/Polizeiinspektion Lüneburg//dpa

Bereits früh ging die Polizei von einem tragischen Unglück aus, die Obduktion bestätigt diese Sicht jetzt.

Was genau in der Nacht von Aurels Tod passiert ist, ist unklar. Die Ermittler wollen rekonstruieren, wie sich das Unglück abgespielt hat, so ein Polizeisprecher.

Auch das Ergebnis einer standardmäßigen chemisch-toxikologischen Untersuchung des Toten steht noch aus.

Nach der erfolgten Obduktion hat die Staatsanwaltschaft den Leichnam des 19-Jährigen zur Bestattung freigegeben.