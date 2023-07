Mit Opas Mercedes abgehauen: 13-Jähriger macht Spritztour zur Ostsee

Glienicke/Nordbahn (Oberhavel) - Und plötzlich ist er weggefahren: Ein 13-Jähriger, der sich am Sonntag in Brandenburg mit dem Wagen seines Großvaters aus dem Staub gemacht hat, ist auf einem Campingplatz aufgefunden worden.

Die Polizei hat den 13-Jährigen samt gestohlenem Mercedes auf einem Campingplatz nahe der Ostsee ausfindig gemacht. (Symbolfoto) © 123rf/Christian Horz

Wie die Polizeidirektion Nord am Mittwochmorgen mitteilte, hat es der Teenager aus dem Landkreis Oberhavel tatsächlich unentdeckt bis zur Ostsee geschafft.

Dort wurde er von der Schleswig-Holsteinischen Polizei im Kreis Plön auf besagtem Campingplatz angetroffen.

Zuvor hatte sich eine 15-Jährige, die ebenfalls vermisst wurde und sich offenbar bei dem Jungen aufhielt, bei ihrer Mutter gemeldet, die wiederum umgehend die Behörden einschaltete.

Daraufhin gelang es den Beamten mittels einer Handyortung und weiteren Ermittlungen vor Ort den Aufenthaltsort zu bestimmen. Die beiden Jugendlichen wurden wohlbehalten angetroffen und auch der Mercedes konnte auf dem Campingplatz sichergestellt werden.

Der 13-Jährige war am Wochenende bei seinem Opa in Glienicke/Nordbahn am Nordrand von Berlin zu Besuch gewesen. Am Sonntagmittag fuhr er demnach mit der E-Klasse des Großvaters einfach auf und davon. Der Heranwachsende hatte zuvor offenbar unbemerkt den Autoschlüssel an sich genommen.