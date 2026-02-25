Sie verschwand vor 20 Jahren spurlos: Vermisste Mutter von drei Kindern wieder aufgetaucht
North Carolina (USA) - Eine Mutter verschwand im US-Bundesstaat North Carolina vor über 20 Jahren spurlos - nun ist sie wieder aufgetaucht.
Wie WFMY News 2 berichtet, war Michele Hundley Smith (damals 38) im Dezember 2001 zum Weihnachtseinkauf für ihre drei Kinder aufgebrochen - doch sie kehrte nie zurück.
Zurück ließ sie ihren Mann sowie ihre damals sieben, 14 und 19 Jahre alten Kinder.
Ihre Angehörigen gingen von einem Verbrechen aus. Eine groß angelegte Suchaktion wurde eingeleitet, doch jahrelang blieb ihr Schicksal ungeklärt.
Nun, mehr als zwei Jahrzehnte später, hat der Fall eine überraschende Wendung genommen: Michele Hundley Smith wurde lebend gefunden.
Michele Hundley Smith möchte keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie
Das Sheriffbüro von Rockingham County teilte gegenüber WFMY News 2 mit, dass es ihr gut gehe. Weitere Details zu ihrem Aufenthaltsort wurden auf Wunsch von Michele jedoch nicht bekannt gegeben.
Im Gespräch mit dem lokalen Nachrichtensender äußerte sich ihre Cousine Barbara Byrd bewegt über die vergangenen Jahre der Ungewissheit: "Jahrelang wussten wir nicht, ob wir trauern oder warten sollten [...] Ich verstehe und respektiere, dass sie nicht möchte, dass wir sie kontaktieren. Ich bin nicht wütend. Die wichtigste Erkenntnis für mich heute war, dass sie lebt. Alles andere ist im Moment unwichtig."
Nach Bekanntwerden der Nachricht veröffentlichte Michele Smiths Tochter Amanda eine ausführliche Stellungnahme auf Facebook. Darin schrieb sie: "Was meine Gefühle für meine Mutter angeht … ich bin überglücklich, wütend, untröstlich - ich bin völlig durcheinander! Werde ich jemals wieder Kontakt zu meiner Mutter haben?"
Weiter ergänzt sie: "Vielleicht werde ich meiner Mutter irgendwann vollständig vergeben, vielleicht ist es aber auch zu viel verlangt, und ich versuche einfach, so gut wie möglich nach vorn zu blicken."
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/Bring Michele Hundley Smith Home