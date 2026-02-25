Traurige Gewissheit: Vermisste Rentnerin ist tot

Eine Rentnerin war seit Donnerstagabend verschwunden. Wie die Polizei später mitteilte, wurde sie tot aufgefunden.

Von Juliane Bonkowski

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Vermisste am gestrigen Dienstagnachmittag gegen 15.20 Uhr tot auf dem Gelände des Friedhofs am Steinkreuzweg in Naumburg aufgefunden. "Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann eine Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden", so der Sprecher.

Erstmeldung, 20. Februar, 14.33 Uhr:

Die vermisste Rentnerin wurde tot aufgefunden. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Burgenlandkreis Naumburg - Sorge im Burgenlandkreis: Eine Rentnerin ist seit Donnerstagabend verschwunden - wer hat die Frau aus Naumburg gesehen? Die Frau verließ den Angaben eines Polizeisprechers zufolge ihr gewohntes Umfeld im Süden der Saalestadt gegen 17 Uhr, kehrte aber nicht zurück. Da bisheriger Suchmaßnahmen mithilfe von Hubschrauber, Drohnen und Fährtensuchhunden bislang ohne Erfolg verliefen, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um ihre Mithilfe.