Traurige Gewissheit: Vermisste Rentnerin ist tot
Update, 25. Februar, 6.18 Uhr:
Wie die Polizei mitteilte, wurde die Vermisste am gestrigen Dienstagnachmittag gegen 15.20 Uhr tot auf dem Gelände des Friedhofs am Steinkreuzweg in Naumburg aufgefunden.
"Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann eine Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden", so der Sprecher.
Erstmeldung, 20. Februar, 14.33 Uhr:
Naumburg - Sorge im Burgenlandkreis: Eine Rentnerin ist seit Donnerstagabend verschwunden - wer hat die Frau aus Naumburg gesehen?
Die Frau verließ den Angaben eines Polizeisprechers zufolge ihr gewohntes Umfeld im Süden der Saalestadt gegen 17 Uhr, kehrte aber nicht zurück.
Da bisheriger Suchmaßnahmen mithilfe von Hubschrauber, Drohnen und Fährtensuchhunden bislang ohne Erfolg verliefen, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um ihre Mithilfe.
"Aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen kann eine hilflose oder gar medizinische Notlage nicht ausgeschlossen werden", so der Sprecher weiter.
Titelfoto: Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Burgenlandkreis