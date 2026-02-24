Seit Valentinstag verschwunden: Was ist mit Erik S. aus Berlin passiert?

Berlin - Wo steckt Erik S. (31) aus Alt-Treptow? Der junge Mann ist seit dem Valentinstag wie vom Erdboden verschluckt.

In Berlin wird mit Plakaten nach dem Vermissten gesucht. © Denis Zielke/TAG24

Wie die Berliner Polizei auf Nachfrage von TAG24 am Dienstag bestätigte, wurde einen Tag später – am 15. Februar 2026 – eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Weiter erklärte der Sprecher, dass zum aktuellen Zeitpunkt keine Anzeichen für ein Verbrechen vorlägen.

Nach Angaben aus dem Umfeld wurde der Vermisste zuletzt lebend in der Nacht zum 14. Februar gegen 4 Uhr in seiner Wohnung an der Onckenstraße im Berliner Ortsteil Alt-Treptow gesehen. Dort lebt er mit seinem Ehemann.

Demnach habe Erik S. persönliche Gegenstände wie Handy und Geldbörse auf dem Tisch liegen gelassen und sich alleine auf den Weg gemacht. Wohin? Unklar. Seitdem fehlt von dem 31-Jährigen jede Spur.

Berlinweit suchen Freunde mit Plakaten nach Erik S. Auch in den sozialen Medien beteiligen sich Influencer und Stars an der Suche. Unter anderem teilte Dragqueen Nina Queer (41) die Vermisstenanzeige auf Instagram.

Der Vermisste ist den Angaben auf dem Steckbrief zufolge 31 Jahre alt, schlank, 1,70 Meter groß, hat dunkle Haare und trägt einen Bart.