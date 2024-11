Nach verzweifelter Suche: Vermisste Jugendliche wieder aufgetaucht

Die 17-Jährige ist wieder aufgetaucht. © privat

Für Mutter Petra Drtina (45) und Vater Tarik Klein (60) waren die vergangenen Wochen ein Albtraum.

Die 17-Jährige war bereits seit Ende Oktober dreimal ausgerissen. Zweimal wurde sie in Chemnitz gefunden, einmal in Leipzig - dort in einer Wohnung von Männern, die in eine Messerstecherei verwickelt waren. Nach diesem Vorfall wurde die Jugendliche in einer Inobhutnahme in Leipzig untergebracht. Doch am 12. November kehrte sie nicht dorthin zurück.

"Diese ganze Situation belastet uns sehr. Wir hoffen auf ein Lebenszeichen", so Klein. Die 17-Jährige lebte bei ihm in Lichtenstein, da die Eltern getrennt sind.

Nach ihrem Realschulabschluss begann sie ein Berufsgrundbildungsjahr in Chemnitz, doch immer wieder gab es Probleme mit Drogen. "Sie ist womöglich an die falschen Leute geraten", erklärt Drtina.