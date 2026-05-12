Er kam nicht bei seiner Arbeit an: Wo ist dieser 48-jährige Mann?

Hergisdorf - Die Polizei im Landkreis Mansfeld-Südharz sucht seit Montag einen 48 Jahre alten Mann aus Hergisdorf.

Wer kann der Polizei bei der Suche nach diesem 48-Jährigen helfen? © Polizeirevier Mansfeld-Südharz

Heiko K. ist Bewohner eines Heims, das er gegen 6.45 Uhr verlassen hatte, um mit einem Taxi in Richtung Eisleben zu seiner Arbeitsstätte zu fahren. Dort kam er jedoch nicht an.

Laut bisherigen Angaben von Zeugen wurde er zuletzt an einer Bushaltestelle in Hergisdorf in der Hauptstraße gesehen.

Jetzt wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit und bittet um Hilfe beim Auffinden des 48-Jährigen.

So wird der gesuchte Mann beschrieben:

circa 1,62 Meter groß

schlank

kurze Haare

trägt meist ein Basecap

graue Jogginghose

schwarze, dicke Jacke

schwarz-weiß-gelbe Turnschuhe

hatte Rucksack und Tabakdose bei sich

Heiko K. ist psychisch beeinträchtigt, hört schwer und benötigt aufgrund verschiedener Erkrankungen dringend Medikamente.