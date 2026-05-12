Er kam nicht bei seiner Arbeit an: Wo ist dieser 48-jährige Mann?
Hergisdorf - Die Polizei im Landkreis Mansfeld-Südharz sucht seit Montag einen 48 Jahre alten Mann aus Hergisdorf.
Heiko K. ist Bewohner eines Heims, das er gegen 6.45 Uhr verlassen hatte, um mit einem Taxi in Richtung Eisleben zu seiner Arbeitsstätte zu fahren. Dort kam er jedoch nicht an.
Laut bisherigen Angaben von Zeugen wurde er zuletzt an einer Bushaltestelle in Hergisdorf in der Hauptstraße gesehen.
Jetzt wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit und bittet um Hilfe beim Auffinden des 48-Jährigen.
So wird der gesuchte Mann beschrieben:
- circa 1,62 Meter groß
- schlank
- kurze Haare
- trägt meist ein Basecap
- graue Jogginghose
- schwarze, dicke Jacke
- schwarz-weiß-gelbe Turnschuhe
- hatte Rucksack und Tabakdose bei sich
Heiko K. ist psychisch beeinträchtigt, hört schwer und benötigt aufgrund verschiedener Erkrankungen dringend Medikamente.
Die Ermittler fragen konkret: "Wer hat den Mann seit seinem Verschwinden am Montagmorgen gesehen? Wer kann Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben?"
Hinweise nimmt das Polizeirevier Mansfeld-Südharz unter Tel. 03475/670293 entgegen.
Titelfoto: Polizeirevier Mansfeld-Südharz