Neue Suchaktion nach vermisster Stephanie gestartet, entscheidender Tipp von Hellseher?

Ehrenfriedersdorf - Mysteriöse Wendung im Vermisstenfall , der das Erzgebirge auf Trab hält: Stephanie M. (38) wird seit sechs Wochen gesucht . Nachdem mehrere Maßnahmen erfolglos geblieben waren, startete die Polizei am Mittwoch eine neue Aktion im Wohnumfeld der Vermissten. Dafür bekam sie unter anderem Hinweise von einem Hellseher.

Stephanie M. (38) wird seit eineinhalb Monaten vermisst. © Polizei

Seit Stephanie ihre Wohnung in Ehrenfriedersdorf am 4. Februar verließ, fehlt von ihr jede Spur. Suchaktionen wie am 20. Februar, wo 160 Einsatzkräfte ausrückten, blieben erfolglos. Sogar die bekannten TV-Ermittler "Die Trovatos" veröffentlichten auf Facebook einen Aufruf - ohne Erfolg.

Während weitere Hinweise eingingen, kann die Polizei jetzt sogar auf übernatürliche Hilfe zurückgreifen: Der selbsternannte Seher Michael Schneider aus Nordrhein-Westfalen hat sich in die Suche eingeschaltet. Er gab den Hinweis, beim Geyerschen Teich zwischen Geyer und Ehrenfriedersdorf zu suchen.

Und genau dort soll eine neue Suche starten.

Die Polizei stellte am Dienstag klar: "Wir gehen weiterhin von einem Vermisstenfall aus." Hinweise an die Kripo Chemnitz werden unter der Nummer 0371/3873448 entgegengenommen.