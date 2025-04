Was ist mit Mario geschehen? 21-Jähriger aus Freital seit Tagen vermisst

Freital - Große Sorge um Mario H. Der 21-Jährige verschwand aus einer Einrichtung in Freital. Der junge Mann ist auf Medikamente angewiesen. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Mario H. (21) wird seit Montag vermisst. © Montage: footoo/123rf, Polizei Sachsen

Am Montag verließ Mario seine Unterkunft an der Richard-Wagner-Straße in Freital-Potschappel und wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Marios Angehörige sind besorgt. Der junge Mann kann nicht für sich selbst sorgen, ist auf Medikamente angewiesen.

Nun bittet die Polizei um Mithilfe und fragt. Wer kann Angaben zu Marios Aufenthaltsort machen? Wer hat den 21-Jährigen gesehen?