Obdachloser starb im Krankenhaus und hat tragische Geschichte: Wer kennt "Ben"?

Berlin - Ende Februar wird ein obdachloser Mann ins Krankenhaus in Weißensee eingeliefert. Mitte März stirbt der Mann, doch auch rund zwei Monate später weiß niemand, wer er ist. Seine Identität ist bis heute ungeklärt. Die Polizei erhofft sich nun mithilfe von Fotos Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei erhofft sich mit diesen Bildern Hinweise auf seine Identität. © Polizei Berlin

Den Beamten nach soll er sich "Ben" genannt haben, 63 Jahre alt sein und zuletzt als Obdachloser in Weißensee gelebt haben. Demnach hielt er sich im Bereich Alter Friedhof Weißensee, Bernkasteler Straße, Neumagener Straße, Falkenberger Straße und Buschallee auf.

Besonders tragisch: Seine Frau und seine Kinder soll er schon vor Jahren durch einen Autounfall in Brandenburg verloren haben. Verursacht wohl durch einen betrunkenen Lkw-Fahrer.

Der Unbekannte soll zudem zwei Schwestern haben. Die Polizei vermutet, dass beide womöglich in Brandenburg leben.