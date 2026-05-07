Dementer Mann lässt hilflose Ehefrau im Auto zurück - und weiß nicht mehr wo

Berlin - Sorgen um die 91-jährige Ursula O! Die Seniorin wird seit Dienstag, dem 5. Mai, vermisst – und könnte sich in einer lebensbedrohlichen Lage befinden.

Die 91-Jährige ist selber hoch dement und kann nicht mehr laufen. © Daniel Karmann/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Die betagte Dame war zuletzt mit ihrem Ehemann im Auto, einem grauen MG ZS (Schräghecklimousine) mit dem Kennzeichen B-HT 1268, unterwegs.

Vor zwei Tagen wurden das Paar noch um 18.18 Uhr in Lübeck erfasst – auf einer Videoaufnahme aus einem Mauttunnel. Dort saß die 91-Jährige noch auf dem Beifahrersitz.

Am heutigen Donnerstag spitzte sich die Lage dann weiter zu: Der Ehemann wurde den Polizeiangaben "hilflos und allein" in Kremmen in Brandenburg aufgefunden. Vor allem aber: ohne Fahrzeug.

Angaben, wo sich seine Ehefrau befinde, konnte er aufgrund einer starken Demenzerkrankung nicht machen. Er erklärte lediglich, dass sich das Auto offenbar festgefahren habe. Danach sei er ausgestiegen, um Hilfe zu holen – seine Frau habe er im Wagen zurückgelassen.

Besonders brisant: Auch seine Ehefrau ist ebenfalls hochdement, dazu fast erblindet, kann nicht laufen und ist auf den Rollstuhl angewiesen. "Sie dürfte sich in einer absolut hilflosen Lage befinden", teilte die Polizei mit. Die Beamten gehen davon aus, dass sich die 91-Jährige immer noch im Auto befindet.