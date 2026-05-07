Dementer Mann lässt hilflose Ehefrau im Auto zurück - und weiß nicht mehr wo
Berlin - Sorgen um die 91-jährige Ursula O! Die Seniorin wird seit Dienstag, dem 5. Mai, vermisst – und könnte sich in einer lebensbedrohlichen Lage befinden.
Die betagte Dame war zuletzt mit ihrem Ehemann im Auto, einem grauen MG ZS (Schräghecklimousine) mit dem Kennzeichen B-HT 1268, unterwegs.
Vor zwei Tagen wurden das Paar noch um 18.18 Uhr in Lübeck erfasst – auf einer Videoaufnahme aus einem Mauttunnel. Dort saß die 91-Jährige noch auf dem Beifahrersitz.
Am heutigen Donnerstag spitzte sich die Lage dann weiter zu: Der Ehemann wurde den Polizeiangaben "hilflos und allein" in Kremmen in Brandenburg aufgefunden. Vor allem aber: ohne Fahrzeug.
Angaben, wo sich seine Ehefrau befinde, konnte er aufgrund einer starken Demenzerkrankung nicht machen. Er erklärte lediglich, dass sich das Auto offenbar festgefahren habe. Danach sei er ausgestiegen, um Hilfe zu holen – seine Frau habe er im Wagen zurückgelassen.
Besonders brisant: Auch seine Ehefrau ist ebenfalls hochdement, dazu fast erblindet, kann nicht laufen und ist auf den Rollstuhl angewiesen. "Sie dürfte sich in einer absolut hilflosen Lage befinden", teilte die Polizei mit. Die Beamten gehen davon aus, dass sich die 91-Jährige immer noch im Auto befindet.
Polizei vermutet Auto in einem Waldgebiet oder an einem von der Straße aus schwer einsehbaren Ort
Nur wo genau der Wagen ist, weiß der Ehemann nicht mehr. Auch eine groß angelegte Suchaktion inklusive Einsatz eines Hubschraubers blieb ohne Erfolg.
Die Polizei hält es für möglich, dass das Auto in einem Waldgebiet oder an einem von der Straße aus schwer einsehbaren Ort abgestellt wurde – insbesondere rund um Kremmen, Amalienfelde, Orion, Staffelde sowie angrenzende Bereiche.
Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Frau oder zum Fahrzeug geben kann, wird dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- circa 1,60 Meter groß
- kräftige Statur
- graue Haare
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (030) 4664-271100 oder per E-Mail entgegen. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählt bitte den polizeilichen Notruf unter der 110!
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)