Polizisten finden vermisste Zwölfjährige: Mädchen aus Dresden wieder da
Update 8. Mai, 10.11 Uhr: Vermisste wieder da
Wie die Dresdner Polizei am Freitagmorgen mitteilte, ist die seit vergangenen Sonntag vermisste Zwölfjährige aus Dresden-Niederwartha wieder da.
Polizisten griffen das Mädchen in der Stadt auf und brachten es zurück in seine Unterkunft.
Der Verdacht einer Straftat besteht nicht.
Originalmeldung vom 7. Mai
Dresden - Die Dresdner Polizei bittet bei der Suche nach der vermissten Zwölfjährigen die Bevölkerung um Mithilfe.
Das Mädchen verließ am Sonntag ihre Gemeinschaftsunterkunft in Niederwartha. Wohin sie wollte, ist nicht bekannt.
Die Polizei hat mittlerweile schon mögliche Orte, wo das Mädchen sein könnte, überprüft. Doch von der Zwölfjährigen fehlt weiter jede Spur.
Was sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, ist unklar.
Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Kindes machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0351/ 483 22 33 bei der Polizeidirektion Dresden zu melden.
Titelfoto: Polizei Dresden