24.02.2025 15:16 2.154 Person am Wochenende in der Elbe verschwunden? Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen

Am Wochenende war in Wittenberg ein Großeinsatz von Rettungskräften, Wasserwacht, Polizei und Feuerwehr im Gange. Eine Person soll in der Elbe getrieben haben.

Von Michi Heymann, Annika Rank

Wittenberg - Am Wochenende war in der Lutherstadt Wittenberg ein Großeinsatz von Rettungskräften, Wasserwacht, Polizei und Feuerwehr im Gange. Auch mehrere Hubschrauber waren im Einsatz, weil mindestens eine Person verschwunden sein soll. Am Samstag wurden bereits umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet - allerdings ohne Erfolg. Am Sonntag wurde die Suche fortgesetzt. © EHL Media/Lucas Libke Demnach haben die Beamten einen entsprechenden Hinweis erhalten, dass die um Hilfe schreiende Person sich am Samstag gegen 17 Uhr im Wasser der Elbe befunden haben soll. Eine offizielle Vermisstenanzeige liege allerdings bisher nicht vor, wie es am Montag hieß. Trotz der intensiven Suche blieb der Einsatz am Samstag und Sonntag ohne Erfolg. Die Beamten wurden von Polizei- und Bundeswehrhubschraubern sowie Kräften der Wasserschutzpolizei unterstützt. Vermisste Personen Seit fast einem Monat vermisst: Mario B. (53) verschwand aus Leipziger Klinik Alle weiteren Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Die Rettungskräfte haben auch mehrere Hubschrauber hinzugezogen. © EHL Media/Lucas Libke Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter der Nummer 034914690 oder per Email prev-wb@polizei.sachsen-anhalt.de zu melden. Erstmeldung am 23. Februar, 14.05 Uhr ; Update am 24. Februar, 15.15 Uhr

Titelfoto: EHL Media/Lucas Libke