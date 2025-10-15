Polizei bittet dringend um Mithilfe: Wo ist der Vermisste Harro H. (85)?

Tangermünde - Seit Montag wird im Landkreis Stendal ein Rentner vermisst . Die Polizei wendet sich nun mit einem Foto und einer Personenbeschreibung an die Öffentlichkeit.

Der 85-jährige Harro H. aus Tangermünde wird vermisst. © Polizeirevier Stendal

Der 85 Jahre alte Harro H. verließ gegen 14.30 Uhr seine Wohnanschrift in Tangermünde (Sachsen-Anhalt) und ist seitdem spurlos verschwunden.

Die Beamten suchten bereits ausgiebig nach dem Senior, konnten ihn aber bislang nicht finden. Das Polizeirevier Stendal bittet nun um die Mithilfe der Bevölkerung.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

schlank

etwa 70 Kilo schwer

etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß

weiße, kurze Haare

Bekleidung: