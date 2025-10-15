Polizei bittet dringend um Mithilfe: Wo ist der Vermisste Harro H. (85)?
Tangermünde - Seit Montag wird im Landkreis Stendal ein Rentner vermisst. Die Polizei wendet sich nun mit einem Foto und einer Personenbeschreibung an die Öffentlichkeit.
Der 85 Jahre alte Harro H. verließ gegen 14.30 Uhr seine Wohnanschrift in Tangermünde (Sachsen-Anhalt) und ist seitdem spurlos verschwunden.
Die Beamten suchten bereits ausgiebig nach dem Senior, konnten ihn aber bislang nicht finden. Das Polizeirevier Stendal bittet nun um die Mithilfe der Bevölkerung.
Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- schlank
- etwa 70 Kilo schwer
- etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß
- weiße, kurze Haare
Bekleidung:
- graue Jogginghose mit schwarzen Streifen an der Seite
- grauer Pullover
- dunkelblaue Wetterjacke
- dunkelblaue Schuhe
- führt schwarzen Rollator bei sich
Habt Ihr Harro H. gesehen oder etwas gehört? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Stendal unter der Telefonnummer 03931/685-291 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Titelfoto: Polizeirevier Stendal