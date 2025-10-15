Tschechische Polizisten finden vermissten Mann aus Cossebaude: So gelang die Suche

Große Erleichterung bei einer Familie in Cossebaude! Der gesuchte 73-Jährige konnte gefunden werden.

Wie Polizei-Sprecher Rocco Reichel (56) gegenüber TAG24 verkündete, haben Kollegen aus Tschechien den Vermissten am Dienstag im Bereich der Edmundsklamm nahe der deutschen Grenze entdeckt.

"Mithilfe eines Trackers konnte der Mann geortet werden", so Reichel. Da er sich mehrere Nächte im Freien aufgehalten habe, sei er ins Krankenhaus gekommen.