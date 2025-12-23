Polizei bittet um Mithilfe: Wo ist Malaika (11) aus Hamburg?

Hamburg - Wo ist Malaika? Die Elfjährige aus Hamburg wird seit Montagabend vermisst . Die Polizei bittet bei der Suche nach ihr um die Mithilfe der Bevölkerung.

Die elfjährige Malaika aus Hamburg wird seit Montagabend vermisst. Die Polizei sucht in der Öffentlichkeit nach ihr. © Fotomontage: Polizei Hamburg

Wie die Beamten mitteilten, verließ das Mädchen am Abend gegen 18 Uhr ihre Wohnunterkunft in der Straße "Grasredder" im Stadtteil Bergedorf - seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden der Vermissten führten, suchen die Ermittler nun mit einem Foto in der Öffentlichkeit nach ihr.

Malaika ist demnach circa 1,30 Meter groß, schlank und schwarz. Sie hat dunkle, lange Haare, die zu sogenannten Rastalocken frisiert sind. Zuletzt trug sie eine hellbraune Jacke, eine Stoffhose sowie schwarze, geschnürte Winterstiefel.