Sie kam vom Einkaufen nicht zurück: Polizei sucht nach vermisster 66-Jähriger
Torgau/Dreiheide - Die Polizeidirektion Leipzig sucht nach einer vermissten Frau aus Dreiheide-Großwig bei Torgau (Landkreis Nordsachsen). Seit Dienstag hat sie niemand mehr gesehen.
Polizeisprecherin Melanie Roeber teilte am Mittwoch mit, dass die Frau zuletzt am 23. Dezember gegen 10.45 Uhr in der Windmühlenstraße in Dreiheide gesehen wurde.
Die 66-Jährige war in ihrem blauen VW Golf mit dem Kennzeichen TDO-MH-59 unterwegs und wollte zum Einkaufen fahren. Davon ist sie nicht zurückgekehrt und niemand weiß, wo sie sich seitdem aufhält.
Bisherige Suchmaßnahmen waren nicht erfolgreich. Die Polizei kann eine Eigengefährdung nicht ausschließen und sucht nun mithilfe der Öffentlichkeit nach der Frau.
Folgende Informationen sind über Heidrun M. bekannt:
- Sie ist zwischen 1,60 Meter und 1,65 Meter groß, hat eine kräftige Statur und blasse Haut.
- Ihre Haare sind kurz und rötlich-dunkelbraun und sie hat einen leicht hinkenden Gang (rechts).
- Vermutlich trägt sie eine blaue Jeans und eine weinrote Jacke.
Die 66-Jährige hält sich gern in der Nähe der Gewässer am Goitzschesee in Sachsen-Anhalt und an der Elbe in Torgau auf.
Wer die Frau gesehen hat, Kontakt mit ihr hatte oder weiß, wo sie sich aufhalten könnte, soll sich bitte beim Polizeirevier Torgau in der Husarenpark 21 in 04860 Torgau oder telefonisch unter der (03421) 756 -100 melden.
Titelfoto: Bildmontage: Bodo Schackow/dpa; Polizeidirektion Leipzig