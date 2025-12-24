Polizei gibt Entwarnung: Elfjährige aus Hamburg wieder aufgetaucht

Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde das vermisste Mädchen wohlbehalten angetroffen.

Hamburg - Eine Elfjährige aus Hamburg wird seit Montagabend vermisst . Die Polizei bittet bei der Suche nach ihr um die Mithilfe der Bevölkerung.

Die Polizei bat bei der Suche nach einem vermissten Mädchen um die Mithilfe der Bevölkerung. Mittlerweile ist die Elfjährige wieder aufgetaucht. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Beamten mitteilten, verließ das Mädchen am Abend gegen 18 Uhr ihre Wohnunterkunft in der Straße "Grasredder" im Stadtteil Bergedorf - seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden der Vermissten führten, suchen die Ermittler nun mit einem Foto in der Öffentlichkeit nach ihr.

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort werden unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Wer das Mädchen sieht, wählt bitte direkt die 110.



Erstmeldung: 23. Dezember, 15.55 Uhr. Aktualisiert: 24. Dezember, 10.27 Uhr