Tausende Vermisstenfälle beschäftigen Polizei in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Pro Jahr beschäftigen deutlich mehr als 2000 Vermisstenfälle die Polizei in Sachsen-Anhalt .

Oftmals handelt es sich bei den Vermissten um Ausreißer und orientierungslose Personen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Die Zahlen bewegen sich auf relativ konstantem Niveau, wie ein Sprecher des Landeskriminalamts in Magdeburg auf Nachfrage sagte.

Dauerausreißer wie beispielsweise orientierungslose Personen oder auch Jugendliche würden mitunter vielfach im Jahr als vermisst gemeldet.

Im vergangenen Jahr suchte die Polizei den Angaben zufolge nach 2400 Menschen, davon rund 1400 Männer. 2023 hatte die Vermisstenzahl ebenfalls bei 2400 gelegen, 2022 bei 2330. Vor der Corona-Zeit lagen die jährlichen Fallzahlen etwas höher bei rund 2680 (2019) und 2870 (2018).

Als vermisst gilt eine Person, wenn sie ihren gewohnten Lebenskreis verlassen hat und unbekannt ist, wo sie sich aufhält. Zudem muss eine Gefahr für Leben oder körperliche Unversehrtheit angenommen werden. Das gilt etwa, wenn jemand Opfer einer Straftat geworden oder ein Unglücksfall passiert sein könnte, sowie bei Hilflosigkeit oder Selbsttötungsabsicht.

"Alle drei Voraussetzungen müssen erfüllt sein, da jeder Erwachsene, der im Vollbesitz seiner geistigen und körperlichen Kräfte ist, das Recht hat, seinen Aufenthaltsort frei zu wählen, auch ohne dies seinen Angehörigen oder Freunden mitzuteilen", erklärte der LKA-Sprecher.