Polizei sucht vermissten Teenie in Sachsen-Anhalt: Wo steckt Leonie S. (14)?

Dessau-Roßlau - Die Polizei in Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt sucht aktuell nach einer vermissten Teenagerin.

Bei der Suche nach der jungen Frau wendet sich die Polizei nun mit der Bitte um Hilfe an die Bevölkerung.

Leonie S. war den Angaben der Polizei nach zuletzt in der Puschkinallee in Dessau-Roßlau gesichtet worden. Seither fehlt von der 14-Jährigen jede Spur.

Wer weiß, wo sich Leonie S. aufhalten könnte oder wer sie gesehen hat, soll sich entweder telefonisch unter der 034025030 oder per E-Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de an das Polizeirevier Dessau-Roßlau wenden.