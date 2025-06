Polizei sucht Vermissten! Wer hat Julian S. (21) gesehen?

Alles in Kürze

Wer hat Julian S. (21) gesehen? © Polizeidirektion Görlitz

Laut Polizeidirektion Görlitz wurde Julian zuletzt am Montag in der Wittichenauer Straße gesehen. Seither ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Laut Behörden könnte sich der 21-Jährige aufgrund gesundheitlicher Probleme in einer hilflosen Lage befinden.

Bislang fahndete die Polizei erfolglos nach ihm. Die Suche dauert an. Beamte bitten die Bevölkerung um Hilfe und beschreiben Julian S. wie folgt: