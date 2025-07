24.07.2025 13:05 791 Vermisster Junge aus Unterschleißheim wohlbehalten in Zug entdeckt

Der seit Mittwoch vermisste Junge aus Unterschleißheim ist am Donnerstag in einer Bahn in Baden-Württemberg wohlbehalten entdeckt worden.

Von Benedikt Zinsmeister

Zeugen melden sich unter 08929100 bei der Polizei. Mehr anzeigen Der seit Mittwoch vermisste Junge aus Unterschleißheim ist am Donnerstag in einer Bahn in Baden-Württemberg wohlbehalten entdeckt worden. Eine aufmerksame Zugbegleiterin hatte ihn erkannt und die Polizei informiert. Originalmeldung: 23. Juli, 10.35 Uhr Unterschleißheim - Ein Kind aus Unterschleißheim im oberbayerischen Landkreis München wird seit Mittwoch vermisst. Ein Junge aus Unterschleißheim wurde vermisst. © Montage: Polizei, David Inderlied/dpa Wie die Polizei mitteilte, verließ der Junge gegen 5.30 Uhr die Wohnung seiner Eltern in Unterschleißheim. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. In der Schule erschien er ebenfalls nicht. Die Polizei sucht bereits unter Hochdruck nach dem vermissten Kind - bislang allerdings ohne Erfolg. Wer hat den Jungen gesehen, beziehungsweise kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 08929100 bei der Polizei zu melden.

