Polizei suchte nach 33-jährigem Leipziger: Vermisster ist wieder da
Update, 24. März, 9.18 Uhr
Aufatmen im Fall des vermissten Leipzigers, der seit Sonntag unauffindbar war: Der Mann konnte am Montagabend wohlbehalten in der Innenstadt angetroffen werden, teilte die Polizei am Dienstag mit.
Erstmeldung vom 23. März, 16.39 Uhr
Leipzig - Seit Sonntagnachmittag wird ein 33-Jähriger aus Leipzig vermisst. Die Polizeidirektion Leipzig bittet jetzt die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche.
"Eine Eigen- und Fremdgefährdung kann nicht ausgeschlossen werden", so Polizeisprecher Moritz Peters am Montagnachmittag.
Der 33-Jährige wurde zuletzt am Sonntag gegen 15.30 Uhr in der Morawitzstraße in Leipzig-Probstheida gesehen. Er soll von einem Ausgang aus dem Parkkrankenhaus nicht zurückgekehrt sein. Keiner weiß, wo er sich aktuell aufhält.
Bisherige Suchmaßnahmen waren nicht erfolgreich, weswegen jetzt ein Foto und eine Personenbeschreibung des Mannes veröffentlicht wurden.
Wer seit Sonntagnachmittag Kontakt zu dem Mann hatte, Hinweise zu seinem Aufenthaltsort oder sonstige hilfreiche Informationen hat, soll sich beim Polizeirevier Südost in der Richard-Lehmann-Straße 19 in 04275 Leipzig melden.
Hinweise werden auch telefonisch unter der (0341) 3030 – 0 oder in jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.
Titelfoto: Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa; Polizei Sachsen