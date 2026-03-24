Polizei suchte nach 33-jährigem Leipziger: Vermisster ist wieder da

Aufatmen im Fall des vermissten Leipzigers, der seit Sonntag unauffindbar war: Der Mann konnte am Montagabend wohlbehalten in der Innenstadt angetroffen werden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Leipzig - Seit Sonntagnachmittag wird ein 33-Jähriger aus Leipzig vermisst. Die Polizeidirektion Leipzig bittet jetzt die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche.

Die Polizei hat ein Foto von dem Vermissten veröffentlicht. Er konnte gefunden werden. © Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa; Polizei Sachsen

"Eine Eigen- und Fremdgefährdung kann nicht ausgeschlossen werden", so Polizeisprecher Moritz Peters am Montagnachmittag.

Der 33-Jährige wurde zuletzt am Sonntag gegen 15.30 Uhr in der Morawitzstraße in Leipzig-Probstheida gesehen. Er soll von einem Ausgang aus dem Parkkrankenhaus nicht zurückgekehrt sein. Keiner weiß, wo er sich aktuell aufhält.

Bisherige Suchmaßnahmen waren nicht erfolgreich, weswegen jetzt ein Foto und eine Personenbeschreibung des Mannes veröffentlicht wurden.