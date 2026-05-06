Polizei suchte Teenager mit Großaufgebot: 15-Jähriger wohlbehalten aufgefunden

Coburg - Ein 15 Jahre alter Jugendlicher wurde seit Dienstagfrüh in Ebersdorf im Kreis Coburg vermisst . Jetzt ist der Teenager wieder aufgetaucht.

Der 15-Jährige wird seit Dienstagfrüh in Coburg vermisst. © Montage: Lino Mirgeler/dpa,

Die Polizei suchte nach dem 15-Jährigen, seitdem er am Dienstagmorgen das Haus seiner Eltern in der oberfränkischen Gemeinde verlassen hatte.

Bei dem Einsatz seien auch Personensuchhunde, ein Hubschrauber, eine Drohne sowie mehrere Polizisten beteiligt gewesen, sagte ein Sprecher.

Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, konnten Einsatzkräfte der Polizei aufgrund eines Zeugenhinweises den Jugendlichen in Grub am Forst wohlbehalten aufgreifen und nach Hause bringen.