Psychisch krank und stark dement: Wo ist Angela Eva W. aus Schöneberg?
Berlin - Seit fast zwei Wochen wird Angela Eva W. (61) aus Berlin-Schöneberg vermisst. Jetzt fahndet die Polizei öffentlich nach der Frau und bittet die Bevölkerung um Hinweise.
Die 61-Jährige verließ in der Nacht vom 16. auf den 17. Januar ihre Wohneinrichtung an der Fuggerstraße und ist seitdem spurlos verschwunden.
Nach Angaben der Polizei ist Frau W. psychisch krank und stark dement. Sie benötigt regelmäßig Medikamente und könnte hilf- oder orientierungslos unterwegs sein. Auch sei nicht auszuschließen, dass sie nicht wettergerecht gekleidet ist.
Die Vermisste ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, hat schulterlange graue Haare und spricht Deutsch.
Die Ermittler fragen:
- Wer hat die Vermisste seit dem 17. Januar 2026, 3 Uhr, gesehen?
- Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben?
- Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?
Hinweise nimmt die Polizei unter (030) 4664-912444 oder per E-Mail an [email protected] entgegen. Ihr könnt Hinweise auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache geben. In akuten Fällen bitte den Notruf 110 wählen.
Titelfoto: Polizei Berlin (Bildmontage)