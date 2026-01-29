Psychisch krank und stark dement: Wo ist Angela Eva W. aus Schöneberg?

Berlin - Seit fast zwei Wochen wird Angela Eva W. (61) aus Berlin-Schöneberg vermisst. Jetzt fahndet die Polizei öffentlich nach der Frau und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Angela Eva W. aus Schöneberg ist seit fast zwei Wochen spurlos verschwunden. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Die 61-Jährige verließ in der Nacht vom 16. auf den 17. Januar ihre Wohneinrichtung an der Fuggerstraße und ist seitdem spurlos verschwunden.

Nach Angaben der Polizei ist Frau W. psychisch krank und stark dement. Sie benötigt regelmäßig Medikamente und könnte hilf- oder orientierungslos unterwegs sein. Auch sei nicht auszuschließen, dass sie nicht wettergerecht gekleidet ist.

Die Vermisste ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, hat schulterlange graue Haare und spricht Deutsch.

Die Ermittler fragen: