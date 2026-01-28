Sie kam nach der Schule nicht nach Hause: Vermisste 12-Jährige ist zurück

Durch umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei mit einem Hubschrauber, Fährtenspürhunden und Hinweisen der Bevölkerung konnte die Vermisste in der Ortslage Möckern wohlbehalten aufgefunden werden.

Loburg/Möckern - Im Jerichower Land wird seit Mittwochnachmittag eine Zwölfjährige vermisst . Die Polizei hofft nun auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Wer weiß, wo sich die Zwölfjährige aufhält? © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Jerichower Land

Wie das Polizeirevier Jerichower Land mitteilte, ist bislang nicht bekannt, ob das Mädchen nach dem Schulschluss wie gewohnt in die Buslinie 720/715 gestiegen ist, um nach Hause zu fahren.

Bislang ist sie noch nicht an ihrem Wohnort angekommen, erklärte die Polizei.