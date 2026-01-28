Sie kam nach der Schule nicht nach Hause: Vermisste 12-Jährige ist zurück
Update, 28. Januar, 18.33 Uhr: Vermisste wurde gefunden
Durch umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei mit einem Hubschrauber, Fährtenspürhunden und Hinweisen der Bevölkerung konnte die Vermisste in der Ortslage Möckern wohlbehalten aufgefunden werden.
Die Suchmaßnahmen sind somit eingestellt.
Originalmeldung vom 28. Januar 2026, 18.07 Uhr
Loburg/Möckern - Im Jerichower Land wird seit Mittwochnachmittag eine Zwölfjährige vermisst. Die Polizei hofft nun auf die Mithilfe der Bevölkerung.
Wie das Polizeirevier Jerichower Land mitteilte, ist bislang nicht bekannt, ob das Mädchen nach dem Schulschluss wie gewohnt in die Buslinie 720/715 gestiegen ist, um nach Hause zu fahren.
Bislang ist sie noch nicht an ihrem Wohnort angekommen, erklärte die Polizei.
Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Diese können rund um die Uhr an das Polizeirevier Jerichower unter der Rufnummer 03921/9200 weitergeleitet werden.
Titelfoto: Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Jerichower Land