Er kam von der Schule nicht nach Hause: Wo ist Timur (10)?

Hamburg - Wo ist Timur? Der zehnjährige Junge aus Hamburg wird seit Dienstag vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche nach ihm um die Mithilfe der Bevölkerung.

Der zehnjährige Timur aus Hamburg wird seit Dienstag vermisst. © Polizei Hamburg

Wie die Beamten mitteilten, verließ der Junge gegen 13.30 Uhr seine Schule am Rothenhäuser Damm (Stadtteil Wilhelmsburg), seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden führten, suchen die Ermittler nun mit einem Foto in der Öffentlichkeit nach dem Vermissten.

Timur ist circa 1,50 Meter groß, schlank, hat kurze schwarze Haare und ist mit einer dunkelblauen Jacke bekleidet.