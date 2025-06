Geht's noch? Hier suchen Amateur-Ermittler im Wald nach der Leiche von Rebecca Reusch

Das ungeklärte Verschwinden von Rebecca Reusch aus Berlin beschäftigt immer noch viele Menschen. Allerdings nimmt das auch bizarre Züge an.

Von Elias Kaminski

Berlin - Manche Streamer gehen für Klicks über Leichen - so vielleicht auch in diesem sehr geschmacklosen Fall: Der YouTube-Kanal "Berni's Nacht Café" - mit Deppenapostroph - setzt sich unter anderem mit dem ungeklärten Verschwinden von Rebecca Reusch aus Berlin auseinander. In Live-Sendungen stapfen die Hobby-Ermittler durch einen Wald - auf der Suche nach der Leiche der damals 15-Jährigen!



Alles in Kürze Amateur-Ermittler suchen im Wald nach Rebeccas Leiche

YouTube-Kanal "Berni's Nacht Café" veröffentlicht Live-Sendungen zur Suche

Polizei verdächtigt Rebeccas Schwager Florian R.

Hobbydetektive stellen absurde Vermutungen an

Rebecca Reusch ist seit 2019 vermisst Mehr anzeigen

Die Schmalspurdetektive latschten durch die Walachei und übten sich in grotesken Theorien. © Screenshot/YouTube/Berni`s Nacht Café Die deutsche Medienplattform "Massengeschmack-TV" machte nun auf die bizarre Gebärde aufmerksam. In einem Auszug diskutieren Berni und der seit Jahren in der Kritik stehende Streamer Davinci vor einer Holzhütte in Brandenburg und fabulieren, "ob da nicht etwas passiert sein könnte". Die Polizei geht davon aus, dass Rebeccas Schwager, Florian R. (damals 27), ihre Leiche in dem ausgedehnten Waldgebiet bei Friedersdorf vergraben hat. Rebecca Reusch Rebecca Reusch seit sechs Jahren verschwunden: Familie gibt Einblick in trauriges Jubiläum Rebecca Reusch Vermisste Rebecca Reusch: Profiler äußert schlimmen Verdacht Damit wandeln die YouTuber auf den Spuren der TV-Detektive Trovato, die sich seit Februar 2025 des spektakulären Vermisstenfalls annehmen, und ebenfalls in einem TikTok-Livestream die Laube besuchten. Spekulationen blühten, dass Florian R. diese oft aufgesucht habe. Mit weiteren Hobbydetektiven stellen Berni und Davinci die absurdesten Vermutungen an und geben sich gewiefter als die Polizei, die schon längst in unzähligen Einsätzen über die Jahre alles abgegrast hat. Zudem mussten die Beamten in der Vergangenheit anrücken, weil sich Amateur-Ermittler widerrechtlich Zutritt zu den Laubengrundstücken verschafft hatten.

Rebecca Reusch ist seit 2019 vermisst