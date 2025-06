Geht's noch? Hier suchen Amateur-Ermittler im Wald nach der Leiche von Rebecca Reusch

Berlin - Manche Streamer gehen für Klicks über Leichen - so vielleicht auch in diesem sehr geschmacklosen Fall: Der YouTube-Kanal "Berni's Nacht Café" - mit Deppenapostroph - setzt sich unter anderem mit dem ungeklärten Verschwinden von Rebecca Reusch aus Berlin auseinander. In Live-Sendungen stapfen die Hobby-Ermittler durch einen Wald - auf der Suche nach der Leiche der damals 15-Jährigen!

Mit weiteren Hobbydetektiven stellen Berni und Davinci die absurdesten Vermutungen an und geben sich gewiefter als die Polizei, die schon längst in unzähligen Einsätzen über die Jahre alles abgegrast hat.

In einem Auszug stehen Berni und der seit Jahren in der Kritik stehende Streamer Davinci zu einer Holzhütte in Brandenburg und fabulieren, "ob da nicht etwas passiert sein könnte".

Trotz groß angelegter Suchaktionen bleibt Rebecca Reusch verschollen. Der Fall droht zum Cold Case zu werden. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa, ---/Polizei Berlin/dpa (Bildmontage)

Das stört Berni und seine Clique aber nicht. An einer anderen Stelle sollen sie in ein Haus eingedrungen sein, in dem offenbar Schmuddelfilmchen gedreht werden. Aber es wird auch unterstellt, dass das Gebäude in einem Zusammenhang mit dem Kriminalfall stehe.

"Der Spaten ist verdächtigt", mutmaßt Berni. Eine Hobby-Detektivin fragt: "Warum ist da so eine Fuchsschwanzsäge?" Berni wird hellhörig, lacht: "Ist da Blut dran?" Fehlanzeige, es waren offenbar Fäkalien. Auf einem Tisch entdecken sie noch Schwangerschaftstests, Analketten und Handschellen.

Auf die Vorwürfe einer Userin im Livechat sagte Berni später: "Was ist daran würdelos? Es ist seit 20 Jahren ein Lost Place. Wir haben da nichts falsch gemacht."

Florian R. gilt nach wie vor als Verdächtiger in dem mutmaßlichen Tötungsdelikt, saß deshalb zweimal in U-Haft. Das junge Mädchen verschwand am Morgen des 18. Februar 2019 aus dem Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers im Ortsteil Britz. Eine Leiche konnte trotz intensiver Ermittlungen bislang nicht gefunden werden.

True-Crime-Formate boomen seit Jahren. Gegen das Genre richtet sich aber auch fast ebenso lang Kritik. Die Vorwürfe: zu reißerisch, ausbeuterisch und voyeuristisch.