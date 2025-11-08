Neue Zeugin im Fall Rebecca: Sie sah den Twingo des Schwagers auf der A12

Berlin - Eine neue Zeugin im Fall Rebecca Reusch gibt an, am Tag ihres Verschwindens den Twingo des Schwagers in der Nähe der Autobahnausfahrt gesehen zu haben.

Diesen roten Twingo habe die Zeugin am Tag von Rebeccas Verschwinden gesehen. © ---/Polizei Berlin/dpa

Fast sieben Jahre nach dem mysteriösen Verschwinden der damals 15-jährigen Berlinerin suchte die Polizei vor wenigen Wochen bei der Oma des Hauptverdächtigen Florian R. (31) im brandenburgischen Dorf Tauche nach weiteren Hinweisen.

Die Ermittler baten auch um Angaben zu dem Auto von Rebeccas Schwager. Eine neue Zeugin hat den Ermittlern dazu inzwischen Angaben gemacht, wie BILD berichtet. "Die Sache beschäftigt mich schon so lange, ich will sie mir endlich von der Seele reden", sagte die 69-jährige Martina.

Sie berichtet, dass sie am 18. Februar 2019, dem Tag, an dem Rebecca verschwand, vormittags von ihrem Wohnort Reichenwalde zu ihrer damaligen Arbeitsstelle, einem Gymnasium in Fürstenwalde, unterwegs war.

Um den Stadtverkehr zu umgehen, fuhr sie damals regelmäßig über die Anschlussstelle Fürstenwalde West auf die A12 und verließ die Autobahn wieder bei Fürstenwalde Ost. An genau diesem Vormittag fiel ihr auf der Auffahrt ein kleiner himbeerroter Twingo auf, der die Autobahn entlangraste.