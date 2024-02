Seit fünf Jahren vermisst: Neues Video im Fall Rebecca Reusch aufgetaucht!

In der Schule kam die damals 15-Jährige aber nicht an und auch nicht zurück nach Hause. Am Nachmittag meldete die Familie sie als vermisst.

Rebeccas Mutter hatte ihre Tochter am Morgen angerufen, um sie zu wecken. Als sie nicht ans Telefon ging, rief die Mutter den Schwager an, der sie zunächst wegdrückte. Dann rief der Schwager zurück, ging ins Wohnzimmer und erklärte, Rebecca sei bereits weg.

Am Jahrestag des Verschwindens der Schülerin aus Berlin hat die "Bild"-Zeitung bislang unbekanntes Videomaterial veröffentlicht. Es soll den Hauptverdächtigen in dem Fall - Rebeccas Schwager (heute 32) - erneut belasten.

Mit Flugblättern wurde in Berlin nach dem vermissten Mädchen gesucht. (Archivbild) © Christoph Soeder/dpa

Bald fiel der Verdacht auf den Mann der Schwester, der am Morgen des Verschwindens allein mit der Schülerin in dem Haus in Neukölln war. Zweimal wurde er von der Polizei festgenommen, aber aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen.

Der Schwager bestreitet seither alle Vorwürfe. Unterstützt wird er von Rebeccas Familie.

"Bild" hat das neue Video der Polizei übergeben. Für die Ermittler stellt sich die Frage, wer den Twingo am Morgen von Rebeccas Verschwinden fuhr. Und: Könnte es sein, dass das Heck beim Wegfahren des Wagens tiefer lag als bei der Rückkehr?

Die Ermittler gehen davon aus, dass Rebecca Reusch am Tag ihres Verschwindens getötet worden ist. Allein: Von der Leiche fehlt bis heute jede Spur.

Die Mordkommission wertete in dem Fall Handydaten aus, befragte die Familienmitglieder und weitere Zeugen. Eine Entführung schlossen die Ermittler aus, doch auch im Haus und im Auto konnten keine Spuren eines Verbrechens gefunden werden.

Ob das neue Videomaterial endlich Licht in den mysteriösen Vermisstenfall bringen kann, muss sich noch erweisen.