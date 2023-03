Ronald M. (76) wird bereits seit Tagen vermisst: Wer hat ihn gesehen?

Der 76-jährige Ronald M. aus Elmshorn wird seit dem vergangenen Dienstag vermisst. © Polizeidirektion Bad Segeberg

Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, bestand der bis dato letzte Kontakt zu dem Senior am Freitag, dem 10. März. Als der Norddeutsche am Dienstag nicht nach Hause zurückkehrte, wurde er als vermisst gemeldet.

Der 76-Jährige war demnach mit einem blauen VW Passat mit dem Kennzeichen PI-RM 62 unterwegs. Eine Ortung seines Handys ergab Hinweise auf einen möglichen Aufenthalt im Raum Rendsburg.

Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des Seniors führten, bitten die Ermittler nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ronald M. wird wie folgt beschrieben: