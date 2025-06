Vermisster 21-Jähriger wieder aufgetaucht

Annaburg/Jessen - Die Polizei in Dessau-Roßlau bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem 21-jährigen, der zum letzten Mal am 26. Mai in Jessen gesehen wurde.

Am 6. Juni wurde schließlich eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet. Der Vermisste soll sich laut Polizeiangaben in der Vergangenheit oft im Bereich Annaburg aufgehalten haben.

Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden.

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten sollen an das Polizeirevier Wittenberg unter der Tel. 03491/469-0 oder per E-Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de sowie an jede weitere Dienststelle gerichtet werden.