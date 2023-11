Schüler seit einer Woche verschwunden: Wer hat den 13-Jährigen gesehen?

Mit diesem Foto des Vermissten erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa, Polizei Brandenburg (Symbolbild)

Zuletzt wurde der 13-Jährige am vergangenen Mittwoch in der Oberschule Massen gesehen, teilte die Behörde am Mittwoch mit.

Nach der dritten Stunde verließ er das Gebäude. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Daher bittet die Kriminalpolizei die Bevölkerung nun um Mithilfe.

Die Beamten fragen: