Sechs Monate nach Verschwinden: 15-Jährige im Elsass wie vom Erdboden verschlungen

Sie gebe nicht auf, solange Lina nicht zurückgekehrt sei, sagte die Mutter der Jugendlichen am heutigen Freitag in Straßburg. Sie rief mögliche Zeugen auf, sich mit für den Fall unter Umständen wichtigen Aspekten an die Polizei zu wenden.

Möglicherweise gebe die zusammen mit ihrem Anwalt organisierte Pressekonferenz auch Menschen einen Ruck, die mit entscheidendem Wissen zur Aufklärung beitragen können.

Die 15-Jährige war am 23. September auf dem drei Kilometer langen Fußweg zum Bahnhof von Saint-Blaise-la-Roche verschwunden.

Die Jugendliche wollte nach Straßburg fahren, um ihren Freund zu sehen, kam dort aber nicht an. Zwei Zeugen sahen sie noch auf dem Weg zum Bahnhof. Die Ermittler wissen aber, dass sie gar nicht in den Zug eingestiegen ist.