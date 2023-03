Seit Mittwoch vermisst: Wer hat die 15-jährige Angelina-Celine aus Zschopau gesehen?

Seit Mittwoch wird die 15-jährige Angelina-Celine vermisst. © 123RF/bwylezich, Polizei

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verließ die 15-Jährige am Mittwochabend gegen 18 Uhr die elterliche Wohnung in der Langen Straße und kam seitdem nicht zurück.

"Im Rahmen der Fahndung nach der 15-Jährigen wurden bekannte Anlaufstellen und Kontaktpersonen wiederholt aufgesucht", so die Polizei Chemnitz. Jedoch wurde die Jugendliche bisher nicht gefunden.

Die Vermisste trug am Mittwoch schwarze Kleidung und hatte einen Rucksack sowie einen kleinen Chihuahua bei sich.

Das Mädchen wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,60 Meter groß

rote, lange Haare

schlanke Figur

Bisher gibt es keine Hinweise, dass ihr etwas zugestoßen sein könnte. Stattdessen wird vermutet, dass sie mit einem Mann unterwegs sein und sich weiterhin in Zschopau aufhalten könnte.