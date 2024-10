Seit Montag verschwunden: 16-Jährige aus Crimmitschau wieder da

Wie die Polizei am heutigen Mittwochabend mitteilte, wurde die 16-Jährige wohlbehalten aufgefunden.

Wer hat die 16-Jährige aus Crimmitschau gesehen? (Symbolbild) © 123RF/angelarohde

Die 16-Jährige verließ am Montagmittag mit zwei anderen Jugendlichen eine soziale Einrichtung in der Straße Am Gutsteich im Ortsteil Blankenhain. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, liefen alle bisher erfolgten Suchmaßnahmen ins Leere.

Deswegen wird nun auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Wer hat die Vermisste seit Montag gesehen und kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Die Polizei Werdau nimmt alle sachdienlichen Hinweise unter folgender Telefonnummer entgegen: 03761 7020.