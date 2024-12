Seit Oktober vermisst: Befindet sich Ian Gabor in Sachsen?

Seit über zwei Monaten wird der 24-jährige Ian vermisst. © Polizei

Zumindest wird das Gebiet nun auch als möglicher Aufenthaltsort des Vermissten genannt, teilte die Polizei Chemnitz am heutigen Mittwoch mit.

Der 24-Jährige wurde zuletzt am Freitag, dem 4. Oktober gegen 23.30 Uhr, in Werder "Am Markt" auf der Insel in einer Kneipe gesehen.

Wie sein Vater gegenüber MDR mitteilte, wollte er noch kurz in Richtung Toilette gehen und ist dann nicht mehr zurückgekehrt. Am folgenden Tag meldete er seinen Sohn als vermisst.

Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei sowie der Familie und Freunde blieben bisher ohne Erfolg. Seit inzwischen über zwei Monaten fehlt von dem 24-Jährigen jede Spur. Sein Handy ist ausgeschaltet, auf seinem Konto gab es seitdem keine Transaktionen mehr.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,83 Meter groß

schlank

blonde Haare

war mit einem schwarzen Pullover, schwarzer Hose und schwärzer Mütze sowie einem weißen Gürtel gekleidet

Besonders auffällig sind auch seine Tattoos im Gesicht sowie seine Kette mit einem Schloss, die er um den Hals trägt.

Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 24-Jährige in einer hilflosen Lage befindet oder eigen gefährdend handeln könnte.