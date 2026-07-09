09.07.2026 06:31 Seit Tagen vermisst: Suche nach 21-Jährigem eingestellt

Die Polizei sucht nach einem 21-Jährigen aus Gatersleben. Der junge Mann wird seit dem 5. Juli vermisst und könnte einen Rucksack mit sich führen.

Von Robert Lilge

Aktualisierung vom 9. Juli um 6.31 Uhr: Die Suche nach dem Mann wurde eingestellt

Wie das Polizeirevier Salzlandkreis in der Nacht auf Donnerstag mitteilte, wurde die Suche nach dem 21 Jahre alten Mann eingestellt. Genauere Angaben zum Grund der Einstellung machte ein Sprecher zunächst nicht.

Originalmeldung vom 8. Juli um 12.03 Uhr:

Gatersleben - Die Polizei im Salzlandkreis sucht derzeit nach einem vermissten 21-Jährigen aus Gatersleben und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 21-Jährige ist seit dem 5. Juli verschwunden. Wer hat ihn gesehen? © Polizeirevier Salzlandkreis Der junge Mann soll bereits am 5. Juli sein gewohntes Umfeld verlassen haben, berichtet das Polizeirevier Salzlandkreis. Seitdem ist unklar, wo sich der 21-Jährige aufhält. Bisherige Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten.