Seit Tagen vermisst: Suche nach 21-Jährigem eingestellt
Aktualisierung vom 9. Juli um 6.31 Uhr: Die Suche nach dem Mann wurde eingestellt
Wie das Polizeirevier Salzlandkreis in der Nacht auf Donnerstag mitteilte, wurde die Suche nach dem 21 Jahre alten Mann eingestellt.
Genauere Angaben zum Grund der Einstellung machte ein Sprecher zunächst nicht.
Originalmeldung vom 8. Juli um 12.03 Uhr:
Gatersleben - Die Polizei im Salzlandkreis sucht derzeit nach einem vermissten 21-Jährigen aus Gatersleben und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Der junge Mann soll bereits am 5. Juli sein gewohntes Umfeld verlassen haben, berichtet das Polizeirevier Salzlandkreis.
Seitdem ist unklar, wo sich der 21-Jährige aufhält.
Bisherige Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten.
Wer Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Salzlandkreis unter Telefon 03471/3790 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Titelfoto: Polizeirevier Salzlandkreis