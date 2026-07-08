Wer hat dieses Mädchen gesehen? Neunjährige wieder aufgetaucht
Update, 8. Juli, 18 Uhr
Wie die Polizei mitteilte, ist die seit mehr als einer Woche vermisste Neunjährige wieder aufgetaucht.
Das Mädchen erschien am Mittwoch selbstständig und unversehrt in ihrer Schule.
Demnach wurde das Kind im Anschluss wieder an seine Mutter übergeben.
Erstmeldung vom 30. Juni um 10.59 Uhr
Berlin - Eine Neunjährige sollte am Montag zur Schule - kam aber nie an. Seitdem gilt das Mädchen als vermisst.
Der Polizei zufolge soll das Kind mit einem Fahrdienst zur Anna-Seghers-Schule in Adlershof gebracht worden sein.
Als die Grundschülerin am Nachmittag abgeholt wurde, dann die Überraschung: Sie ist nie in der Schule erschienen. Seitdem weiß keiner, wo sie steckt.
Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts Berlin unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail an [email protected] entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wendet Euch bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache.
Titelfoto: Bildmontage: Polizei Berlin//Soeren Stache/dpa