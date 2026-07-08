08.07.2026 18:00 Wer hat dieses Mädchen gesehen? Neunjährige wieder aufgetaucht

Ein neunjähriges Mädchen wurde mit einem Fahrdienst in die Schule nach Adlershof gebracht. Seitdem galt sie als vermisst. Jetzt ist das Kind wieder aufgetaucht.

Von Matthias Kuhnert

Wie die Polizei mitteilte, ist die seit mehr als einer Woche vermisste Neunjährige wieder aufgetaucht.

Das Mädchen erschien am Mittwoch selbstständig und unversehrt in ihrer Schule. Demnach wurde das Kind im Anschluss wieder an seine Mutter übergeben.

Erstmeldung vom 30. Juni um 10.59 Uhr

Berlin - Eine Neunjährige sollte am Montag zur Schule - kam aber nie an. Seitdem gilt das Mädchen als vermisst.

Die Polizei suchte mit diesem Bild nach dem vermissten Mädchen. © Bildmontage: Polizei Berlin//Soeren Stache/dpa Der Polizei zufolge soll das Kind mit einem Fahrdienst zur Anna-Seghers-Schule in Adlershof gebracht worden sein. Als die Grundschülerin am Nachmittag abgeholt wurde, dann die Überraschung: Sie ist nie in der Schule erschienen. Seitdem weiß keiner, wo sie steckt.