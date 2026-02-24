Sie verschwand vor 20 Jahren spurlos: Vermisste Mutter von drei Kindern wieder aufgetaucht

Eine Mutter verschwand im US-Bundesstaat North Carolina vor über 20 Jahren spurlos - nun ist sie wieder aufgetaucht.

Von Isabel Klemt

Michele Hundley Smith (62) verschwand im Dezember 2001 spurlos. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Bring Michele Hundley Smith Home Wie WFMY News 2 berichtet, war Michele Hundley Smith (damals 38) im Dezember 2001 zum Weihnachtseinkauf für ihre drei Kinder aufgebrochen - doch sie kehrte nie zurück. Zurück ließ sie ihren Mann sowie ihre damals sieben, 14 und 19 Jahre alten Kinder. Ihre Angehörigen gingen von einem Verbrechen aus. Eine groß angelegte Suchaktion wurde eingeleitet, doch jahrelang blieb ihr Schicksal ungeklärt. Vermisste Personen Teenie seit über zwei Wochen verschwunden: Wer hat Carl R. gesehen? Nun, mehr als zwei Jahrzehnte später, hat der Fall eine überraschende Wendung genommen: Michele Hundley Smith wurde lebend gefunden.

Michele Hundley Smith möchte keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie