Sie ist nie am Treffpunkt erschienen: Wo ist Helgard R. (74)?

Eisleben - Mysteriöses Verschwinden im Landkreis Mansfeld-Südharz: Seit Montagnachmittag wird eine Rentnerin vermisst . Die Polizei bittet um Mithilfe.

Eine 74 Jahre alte Seniorin aus Eisleben wird vermisst. © Polizeirevier Mansfeld-Südharz

Die 74 Jahre alte Helgard Elisabeth R. aus Eisleben (Sachsen-Anhalt) war um 16.30 Uhr mit ihren Familienangehörigen am Marktplatz in Halle verabredet, tauchte dort aber nie auf.

Bislang ist völlig unklar, wann Frau R. ihre Wohnung in der Eisleber Diesterwegstraße verlassen hat. Auch sollte sie mit dem Zug zum Treffpunkt fahren - ob sie diese Fahrt angetreten hat, ist unbekannt. Ihr Auto stand unversehrt an der Wohnadresse.

Wie das Polizeirevier Mansfeld-Südharz mitteilte, suchen die Einsatzkräfte fieberhaft nach der Seniorin. Auch die Feuerwehr, Spürhunde, ein Hubschrauber sowie eine Drohne kamen bei der Suche zum Einsatz.

Leider konnte die 74-Jährige bislang noch nicht aufgefunden werden, weswegen die Beamten nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.