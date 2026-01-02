Seit zwei Wochen vermisst: Wer hat die 13-jährige Mia aus Chemnitz gesehen?

Chemnitz - Am 18. Dezember verließ die 13-jährige Mia aus Chemnitz zwischen 16 und 18 Uhr ihre aktuelle Wohngemeinschaft in der Straße Usti nad Labem und wird seitdem vermisst.

Wer hat die 13-Jährige gesehen? © Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Polizei

Das letzte Mal wurde sie von Mitbewohnern kurz vor Weihnachten in der Chemnitzer Innenstadt in Begleitung von zwei ausländischen jungen Männern gesehen, schreibt ihre Mutter auf Facebook.

Es wird vermutet, dass sie sich weiterhin in der City aufhält, teilte die Polizei mit. Bislang haben sich keine Hinweise ergeben, dass der 13-Jährigen etwas zugestoßen sein könnte.

Laut ihrer Mutter besitzt das Mädchen kein Handy und benötigt dringend Medikamente.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: