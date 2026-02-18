Teenie seit über zwei Wochen verschwunden: Wer hat Carl R. gesehen?

Der Vermisste wurde zuletzt Anfang Februar in Halle gesehen, seitdem ist er verschwunden. Nun wendet sich die Polizei mit einem Bild an die Öffentlichkeit.

Von Lisa Marie Peisker

Halle (Saale) - Carl R. wurde zuletzt Anfang Februar in Halle (Sachsen-Anhalt) gesehen, seitdem ist er verschwunden. Nun wendet sich die Polizei mit einem Bild des Vermissten an die Öffentlichkeit.

Wer hat den Jugendlichen gesehen?
Wer hat den Jugendlichen gesehen?  © Montage: Jens Büttner/dpa; Polizeiinspektion Halle (Saale)

Seit dem 2. Februar gilt Carl R. als vermisst, informierte die Polizei.

Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Erfolg, doch vielleicht ändert sich das nun.

Der Jugendliche kann wie folgt beschrieben werden:

Wieder aufgetaucht: Hilfloser 71-Jähriger jetzt im Krankenhaus
Vermisste Personen Wieder aufgetaucht: Hilfloser 71-Jähriger jetzt im Krankenhaus

  • circa 190 cm groß

  • scheinbares Alter 15 bis 20 Jahre

  • schlanke Statur

  • braune, lockige Haare

  • letzte bekannte Bekleidung: dunkelgrüne Winterjacke, schwarze Jeans, schwarze Wintermütze, schwarze Nike-Sportschuhe.

"Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu dem eventuellen Aufenthalt des Vermissten", erklärt Sprecher Alexander Hüls.

Hinweise könnt Ihr bei dem Polizeirevier Halle (Saale) unter der Tel. 0345/2242000 abgeben.

Titelfoto: Montage: Jens Büttner/dpa; Polizeiinspektion Halle (Saale)

Mehr zum Thema Vermisste Personen: