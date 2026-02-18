Teenie seit über zwei Wochen verschwunden: Wer hat Carl R. gesehen?
Halle (Saale) - Carl R. wurde zuletzt Anfang Februar in Halle (Sachsen-Anhalt) gesehen, seitdem ist er verschwunden. Nun wendet sich die Polizei mit einem Bild des Vermissten an die Öffentlichkeit.
Seit dem 2. Februar gilt Carl R. als vermisst, informierte die Polizei.
Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Erfolg, doch vielleicht ändert sich das nun.
Der Jugendliche kann wie folgt beschrieben werden:
circa 190 cm groß
scheinbares Alter 15 bis 20 Jahre
schlanke Statur
braune, lockige Haare
letzte bekannte Bekleidung: dunkelgrüne Winterjacke, schwarze Jeans, schwarze Wintermütze, schwarze Nike-Sportschuhe.
"Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu dem eventuellen Aufenthalt des Vermissten", erklärt Sprecher Alexander Hüls.
Hinweise könnt Ihr bei dem Polizeirevier Halle (Saale) unter der Tel. 0345/2242000 abgeben.
Titelfoto: Montage: Jens Büttner/dpa; Polizeiinspektion Halle (Saale)