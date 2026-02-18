Teenie seit über zwei Wochen verschwunden: Wer hat Carl R. gesehen?

Halle (Saale) - Carl R. wurde zuletzt Anfang Februar in Halle ( Sachsen-Anhalt ) gesehen, seitdem ist er verschwunden. Nun wendet sich die Polizei mit einem Bild des Vermissten an die Öffentlichkeit.

Seit dem 2. Februar gilt Carl R. als vermisst, informierte die Polizei.

Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Erfolg, doch vielleicht ändert sich das nun.

Der Jugendliche kann wie folgt beschrieben werden: